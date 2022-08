Massimo Della Valle, astronomo dell’Inaf, socio dell’Accademia nazionale dei Lincei (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Accademia dei Lincei ha nominato nuovo socio corrispondente il professor Massimo Della Massimo Della Valle, astrofisico e direttore dell’Inaf – Osservatorio astronomico di Capodimonte dal 2010 al 2017. Della Valle si occupa dello studio dei fenomeni astrofisici di alta energia connessi alle grandi esplosioni stellari, come novae, supernove, lampi gamma, controparti elettromagnetiche di sorgenti di onde gravitazionali. Come membro del Supernova Cosmology Project è stato uno dei primi collaboratori di Saul Perlmutter, Premio Nobel per la Fisica nel 2011 per la scoperta dell’espansione accelerata dell’universo. “Un riconoscimento prestigioso e meritato», commenta entusiasta Marcella Marconi, direttrice dell’Osservatorio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Accademia deiha nominato nuovocorrispondente il professor, astrofisico e direttore– Osservatorio astronomico di Capodimonte dal 2010 al 2017.si occupa dello studio dei fenomeni astrofisici di alta energia connessi alle grandi esplosioni stellari, come novae, supernove, lampi gamma, controparti elettromagnetiche di sorgenti di onde gravitazionali. Come membro del Supernova Cosmology Project è stato uno dei primi collaboratori di Saul Perlmutter, Premio Nobel per la Fisica nel 2011 per la scoperta dell’espansione accelerata dell’universo. “Un riconoscimento prestigioso e meritato», commenta entusiasta Marcella Marconi, direttrice dell’Osservatorio ...

