Massimiliano Allegri, dopo la rottura con Ambra Angiolini ecco chi è la nuova fiamma. Le foto di “Chi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) All’attenzione dei paparazzi, durante la rovente estate di gossip, non sfugge nessuno. Neanche Massimiliano Allegri, che i fotografi del settimanale Chi hanno immortalato, a Lugano, mano nella mano con la sua nuova fiamma. Si tratta di Nina Lange Barresi, una consulente finanziaria dal fisico statuario, occhi scuri e capelli molto lunghi, residente in Svizzera. È la prima volta che i due vengono sorpresi insieme, ma i pettegolezzi sulla loro relazione circolavano da un po’. Un anno fa, l’allenatore della Juventus faceva coppia con Ambra Angiolini: la relazione è terminata a ottobre, sembra per un tradimento di lui. Da allora, Allegri ha cercato più volte di nascondere ai paparazzi la sua nuova storia d’amore. E così la sua compagna, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) All’attenzione dei paparazzi, durante la rovente estate di gossip, non sfugge nessuno. Neanche, che igrafi del settimanale Chi hanno immortalato, a Lugano, mano nella mano con la sua. Si tratta di Nina Lange Barresi, una consulente finanziaria dal fisico statuario, occhi scuri e capelli molto lunghi, residente in Svizzera. È la prima volta che i due vengono sorpresi insieme, ma i pettegolezzi sulla loro relazione circolavano da un po’. Un anno fa, l’allenatore della Juventus faceva coppia con: la relazione è terminata a ottobre, sembra per un tradimento di lui. Da allora,ha cercato più volte di nascondere ai paparazzi la suastoria d’amore. E così la sua compagna, ...

GoalItalia : Innanzitutto bisogna fare gli auguri a Massimiliano Allegri ?? L'allenatore della Juventus compie 55 anni ?? - FredenSander : RT @fdrpzebra16: Indovinate chi farà giocare Rabiot nonostante 1. Non abbia partecipato al ritiro perché è no-vax 2. Abbia rifiutato un tr… - XXX63825524 : RT @fdrpzebra16: Indovinate chi farà giocare Rabiot nonostante 1. Non abbia partecipato al ritiro perché è no-vax 2. Abbia rifiutato un tr… - swaggyadn2 : @paolo_is_dead Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri. - giancalsp : -