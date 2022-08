Massimiliano Allegri, chi è il suo nuovo amore: tutto su di lei (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ritrova l’amore dopo la fine della relazione con la nota showgirl: chi è la nuova fiamma Sembra proprio che per Massimiliano Allegri sia sia aperta una nuova stagione. Per l’amore, si intende. L’allenatore della Juventus soltanto un anno fa faceva ancora coppia con Ambra Angiolini. Una storia che, comunque, è rimasta per quattro anni lontana dai riflettori, cosi come voluto da lui, che non ama mettere in piazza la sua vita privata con molta serenità. Foto da Instagram @Massimiliano.Allegri.communityI rumors volevano, infatti, che la relazione con la showgirl e attrice si fosse interrotta lo scorso ottobre a causa di un tradimento dell’allenatore, ma nulla venne mai a galla a chiarire ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’allenatore della Juventus,ritrova l’dopo la fine della relazione con la nota showgirl: chi è la nuova fiamma Sembra proprio che persia sia aperta una nuova stagione. Per l’, si intende. L’allenatore della Juventus soltanto un anno fa faceva ancora coppia con Ambra Angiolini. Una storia che, comunque, è rimasta per quattro anni lontana dai riflettori, cosi come voluto da lui, che non ama mettere in piazza la sua vita privata con molta serenità. Foto da Instagram @.communityI rumors volevano, infatti, che la relazione con la showgirl e attrice si fosse interrotta lo scorso ottobre a causa di un tradimento dell’allenatore, ma nulla venne mai a galla a chiarire ...

GoalItalia : Innanzitutto bisogna fare gli auguri a Massimiliano Allegri ?? L'allenatore della Juventus compie 55 anni ?? - sportli26181512 : Allegri ha una nuova fiamma: le FOTO a Lugano con Nina Lange Barresi: Dopo la fine della storia con Ambra Angiolini… - hortominnesota : @xxfrank35 Chi se ne fotte di Dybala che se non fosse per Allegri sarebbe ancora al Palermo. Io sono con l'allenato… - thegrandmaximus : RT @fdrpzebra16: Indovinate chi farà giocare Rabiot nonostante 1. Non abbia partecipato al ritiro perché è no-vax 2. Abbia rifiutato un tr… - ilgiornale : Il tecnico della Juventus è stato paparazzato dal settimanale 'Chi' in compagnia di una donna misteriosa durante un… -