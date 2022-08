Marko | ' Verstappen è il pilota migliore che la Red Bull abbia mai avuto'

doctorhoover : RT @News_Auto_cars: F1 – Marko: “Verstappen è il miglior pilota che abbiamo mai avuto” - Ticinonline : Il suicidio della Ferrari e le coccole a Max, è sempre Marko #verstappen #redbull #helmutmarko #formula1… - News_Auto_cars : F1 – Marko: “Verstappen è il miglior pilota che abbiamo mai avuto” - Graftechweb : F1 – Marko: “Verstappen è il miglior pilota che abbiamo mai avuto” - newseffe1 : F1 – Marko: “Verstappen è il miglior pilota che abbiamo mai avuto” -

Non è solo il pilota, ma è soprattutto l'uomo giusto. Helmutelogia le qualità di Maxe non ha dubbi: l'olandese è il migliore in assoluto nella storia della Red Bull. Per il consigliere del team di Milton Keynes non c'è paragone con nessuno, ..., dopo gli elogi riservati a, ha però voluto sottolineare come in Red Bull non si accontenterà di piazzamenti seconda metà di stagione (attualmente, dopo 13 GP, la scuderia di Milton ...Il consigliere di Milton Keynes è molto determinato, Max è pronto al secondo Mondiale: "Se la Mercedes riuscisse a vincere qualche gara, sarebbe ancora meglio per noi e peggio per la Ferrari" ...Nella classifica dei piloti Red Bull di tutti i tempi, Max Verstappen è al vertice di quella stilata da Helmut Marko. Per l'austriaco, storico consulente di Milton Keynes, il campione del mondo in car ...