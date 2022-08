Maria Teresa Ruta confessa su Guenda Goria: "Lei soffre molto.." (Di mercoledì 17 agosto 2022) Maria Teresa Ruta ha confessato in un'intervista che la figlia, Guenda Goria, soffre molto per un recente rifiuto professionale. La figlia di Maria Teresa Ruta si era ritrovata costretta, neanche troppo tempo fa, ad operarsi urgentemente per via di una gravidanza extra uterina. La stessa Ruta aveva rivelato in un’intervista che per sua figlia non era stato per niente facile superare l’esperienza. La ragazza era provata, fisicamente e psicologicamente. I medici che l’hanno operata le hanno rimosso una tuba. Maria Teresa Ruta ha dichiarato, nel corso dell’intervista, che aver perso una tuba avrebbe reso sua figlia molto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 17 agosto 2022)hato in un'intervista che la figlia,per un recente rifiuto professionale. La figlia disi era ritrovata costretta, neanche troppo tempo fa, ad operarsi urgentemente per via di una gravidanza extra uterina. La stessaaveva rivelato in un’intervista che per sua figlia non era stato per niente facile superare l’esperienza. La ragazza era provata, fisicamente e psicologicamente. I medici che l’hanno operata le hanno rimosso una tuba.ha dichiarato, nel corso dell’intervista, che aver perso una tuba avrebbe reso sua figlia...

AlbertoVolpi3 : @venis_77 @OlliverConte @PieroSansonetti Venis ! chiedo “venia” dell’ intrusione , ma neanche io credo che tu possa… - Concett94272838 : RT @ParoleCristiane: Maria... è l'unica che ci può mostrare la via più breve per andare a Gesù. Maria è l'unica che 'costrinse' Gesù a comp… - VCiacciofera : @robertaselli77 A proposito di questo ho scoperto un'immensa figura storica, l'imperatrice Maria Teresa, sovrana es… - BortolazzoPaola : Consiglio il saggio storico scritto da Maria Teresa Giaveri per Neri Pozza dal titolo “Lady Montagu e il Dragomanno… - trashcommentary : RT @namelessb1tch: - mamma perché stash ha chiamato sua figlia imagine? - perché è fan di john lennon - grazie mamma - di niente, maria ter… -