Marcell Jacobs oro agli Europei di Monaco: la finale dei 100 metri (VIDEO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs ha conquistato l'oro al termine della 100 metri degli Europei di Monaco 2022, sventolando nuovamente in alto la bandiera italiana. L'azzurro, dopo il trionfo alle Olimpiadi, si è confermato nuovamente leader su questa distanza; un dominio assoluto sui rivali di Jacobs, il quale, seppur non al meglio della forma fisica e fresco di ritorno da un infortunio, ha fissato uno splendido 9.95 come crono personale, eguagliando peraltro il record dei Campionati Europei. Eccezionale risultato del velocista italiano, dall'indiscutibile talento e dalle doti atletiche da fenomeno vero. Di seguito il VIDEO del trionfo di Jacobs a Monaco, tale da determinare e confermare il suo status da 'uomo da ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - ItaliaTeam_it : ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 |… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ANCORA LUIIIIII: PANDEMONIO AZZURRO ANCHE A MONACO++++ #Athletics - sportal_it : Marcell Jacobs domina anche in televisione - simonabozzoli : @StevLova Per me è più antipatico Marcell Jacobs. -