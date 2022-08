Mara Venier, quanto costa la villa di Santo Domingo? La cifra spiazza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mara Venier sta trascorrendo le sue vacanze a Santo Domingo in una splendida villa. Una location che ha attirato tantissima curiosità nei fan. Ma quanto costa? Scopriamolo insieme. Dopo la lunga stagione di Domenica In, Mara Venier sta trascorrendo un lungo periodo di vacanza. In questo momento, l’amata conduttrice si trova a Santo Domingo in compagnia di suo marito Nicola Carraro. L’ex produttore si è trasferito da tempo in una villa con un certo stile locale. Ansa FotoMara Venier è, ormai, una colonna dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni è riuscita a raggiungere sempre più il pubblico italiano. Lo ha fatto con il suo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 agosto 2022)sta trascorrendo le sue vacanze ain una splendida. Una location che ha attirato tantissima curiosità nei fan. Ma? Scopriamolo insieme. Dopo la lunga stagione di Domenica In,sta trascorrendo un lungo periodo di vacanza. In questo momento, l’amata conduttrice si trova ain compagnia di suo marito Nicola Carraro. L’ex produttore si è trasferito da tempo in unacon un certo stile locale. Ansa Fotoè, ormai, una colonna dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni è riuscita a raggiungere sempre più il pubblico italiano. Lo ha fatto con il suo ...

sottomarca : @Cinguetterai già pronto a luca dondoni su annalisa la domenica pomeriggio da mara venier - used2Bsurrender : Mara Venier sta ascoltando Fucktotum - Vigili Urbani - lorenzosarro5 : @laltraellie PER TUTTI MARA VENIER #QUETIAPINA DEPAKIN LARGACTIL DEPAKIN IN VIA DELLA NOCE N 12 EMPOLI FI 50053 - martina_prados : Oggi. 10 Minuti di Mara Venier che dice 'Viva Madonna sempre' - zazoomblog : Mara Venier di primo mattino fa un augurio speciale ai fan – VIDEO - #Venier #primo #mattino #augurio -