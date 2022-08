Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore? Cosa rivelano le foto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore? Ci sono alcune foto molto recenti che hanno subito fatto scattare il dubbio che si stia frequentando con una nota TikToker. Dopo la rottura della relazione con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo è finito nel mirino del gossip. Inizialmente si è vociferato che avesse ricominciato a frequentare la sua collega L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha un? Ci sono alcunemolto recenti che hanno subito fatto scattare il dubbio che si stia frequentando con una nota TikToker. Dopo la rottura della relazione con Lulù Selassiè,è finito nel mirino del gossip. Inizialmente si è vociferato che avesse ricominciato a frequentare la sua collega L'articolo proviene da Inews24.it.

Giusy178137351 : RT @PinaScaccuto: Non capisco il motivo di buttare merda su un ragazzo di 23 anni che si fa i fatti suoi ,e soprattutto nn conoscete,e ch… - Giusy178137351 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Tenere tra le tue le sue mani mentre l'abbracci, è come dirle sono qui a proteggerti il mio cuore appart… - Giusy178137351 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Ho visto che eri perfetto e quindi ti ho amato. E poi ho visto che non eri perfetto e allora ti ho amato… - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo avvistato con un'altra famosa tiktoker: nuovo flirt in corso? Tutta la verità - blogtivvu : Manuel Bortuzzo esce con una tiktoker? Influencer condivide una segnalazione fake: ecco la verità -