Manchester United, si pensa a Sommer come vice De Gea (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sommer è in pole position per quanto concerne il ruolo di vice De Gea in casa Manchester United. La situazione Secondo quanto riportato da Blick, il Manchester United è alla ricerca di un secondo portiere. Da affiancare a De Gea, c’è in pole position c’è Sommer. Ora non resta che provare a trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)è in pole position per quanto concerne il ruolo diDe Gea in casa. La situazione Secondo quanto riportato da Blick, ilè alla ricerca di un secondo portiere. Da affiancare a De Gea, c’è in pole position c’è. Ora non resta che provare a trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

