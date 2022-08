Manchester United: saltato Rabiot, l’obiettivo è Pulisic (Di mercoledì 17 agosto 2022) Manchester United, dopo che la trattativa per Rabiot si è arenata, il nuovo obiettivo dei Red Devils è Pulisic saltato Adrien Rabiot, il Manchester United va alla ricerca di nuovi obiettivi. Secondo quanto riportato da The Athletic, il prossimo nome sulla lista dei Red Devils è quello di Christian Pulisic. Il Manchester United avrebbe proposto al Chelsea un prestito per il calciatore statunitense, che ha ancora due anni di contratto con i londinesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022), dopo che la trattativa persi è arenata, il nuovo obiettivo dei Red Devils èAdrien, ilva alla ricerca di nuovi obiettivi. Secondo quanto riportato da The Athletic, il prossimo nome sulla lista dei Red Devils è quello di Christian. Ilavrebbe proposto al Chelsea un prestito per il calciatore statunitense, che ha ancora due anni di contratto con i londinesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

