Manchester United, Ronaldo si sfoga: “I media mentono, a breve saprete la verità” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Attraverso il suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo ha annunciato un’imminente intervista in cui finalmente dirà la verità. Il campione portoghese sta vivendo un periodo difficile per via del suo rapporto travagliato con il Manchester United ed il suo futuro è tutto da scoprire. “saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo – si legge -. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Attraverso il suo profilo Instagram, Cristianoha annunciato un’imminente intervista in cui finalmente dirà la. Il campione portoghese sta vivendo un periodo difficile per via del suo rapporto travagliato con iled il suo futuro è tutto da scoprire. “lain un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. Istanno mentendo – si legge -. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio“. SportFace.

