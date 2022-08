Manchester United: la famiglia Glazer avrebbe aperto alla cessione (Di mercoledì 17 agosto 2022) La famiglia Glazer avrebbe aperto alla cessione del Manchester United. Il club inglese è valutato 5 miliardi di sterline Il Manchester United in vendita? Sembrava tutto uno scherzo di Elon Musk e invece sembra che ci possa essere qualcosa di vero. Secondo quanto riportato da Bloomberg e rilanciato da testate come il The Times, la famiglia Glazer, nel mirino dei tifosi dei Red Devils, avrebbe aperto ad una vendita. Non è ancora chiaro se si fa riferimento ad una cessione di una quota di minoranza del Club od un vero e proprio cambio di proprietà. Quello che è certo è che una cessione totale del club verrebbe a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ladel. Il club inglese è valutato 5 miliardi di sterline Ilin vendita? Sembrava tutto uno scherzo di Elon Musk e invece sembra che ci possa essere qualcosa di vero. Secondo quanto riportato da Bloomberg e rilanciato da testate come il The Times, la, nel mirino dei tifosi dei Red Devils,ad una vendita. Non è ancora chiaro se si fa riferimento ad unadi una quota di minoranza del Club od un vero e proprio cambio di proprietà. Quello che è certo è che unatotale del club verrebbe a ...

