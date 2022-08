Manchester United, dall’Inghilterra: famiglia Glazer pronta a vendere il club (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Manchester United pare non abbia voglia di far parlare di sè solo per le brutte prestazioni sul campo o per i continui rumors di mercato, quindi nel prossimo futuro potrebbero susseguirsi notizie anche sul fonte societario. Per i media inglesi la famiglia Glazer pare sia intenzionata a mettere in vendita il club per una cifra che sarebbe probabilmente da record. La valutazione attuale dei Red Devils è infatti all’incirca di sei miliardi di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilpare non abbia voglia di far parlare di sè solo per le brutte prestazioni sul campo o per i continui rumors di mercato, quindi nel prossimo futuro potrebbero susseguirsi notizie anche sul fonte societario. Per i media inglesi lapare sia intenzionata a mettere in vendita ilper una cifra che sarebbe probabilmente da record. La valutazione attuale dei Red Devils è infatti all’incirca di sei miliardi di euro. SportFace.

