Manchester United ancora all'attacco, si punta un attaccante della Liga! (Di mercoledì 17 agosto 2022) La situazione in casa Manchester United andrebbe riassunta con una sola parola: incontrollabile. senza dover entrare nei dettagli per la situazione risultati e per quella legata a Cristiano Ronaldo, ad avvalorare la nostra tesi ci pensa ciò che è successo nelle ultime ore sul fronte calciomercato. Se nel primo pomeriggio l'operazione per portare Adrien Rabiot dalla Juventus allo United sembrava pronta ad andare in porto, nelle ore successive invece, si è trasformata in un enorme nulla di fatto. Il motivo della frenata sarebbero state le eccessive richieste su ingaggio e commissioni, fatte dal calciatore transalpino e dal suo entourage, la madre del centrocampista Veronique. Tardo pomeriggio poi, la bomba dalla Spagna: accantonato Rabiot, i Red Devils sarebbero pronti ad andare all in sul centrocampista brasiliano ...

