Manchester United, altro no: l'Atletico rifiuta la maxi offerta per Joao Felix (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il momento difficilissimo per il Manchester United prosegue anche sul calciomercato: rifiutata la super offerta per Joao Felix Ancora uno schiaffone in faccia per il Manchester United che tra Premier League e calciomercato non sa più che pesci pigliare. L'ultimo no è arrivato dall'Atletico Madrid che, secondo quanto riportato da Marca, avrebbe rispedito al mittente un'offerta da circa 135 milioni di Euro per Joao Felix.

