Maltempo: Firenze,allagamenti Oltrarno per caditoie saturate (Di mercoledì 17 agosto 2022) Continuano i lavori di riparazione, riordino e pulitura di scantinati e locali allagati a Firenze nella provincia con il nubifragio di Ferragosto. Tra le zone di Firenze colpite forte, l'Oltrarno ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Firenze, più di 100 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il violento nubifragio che nella n… - rep_firenze : Cerreto Guidi, insulti ai volontari in azione sul maltempo: 'Non siete utili' - EugenioBerto70 : Maltempo, nubifragio a Firenze: 240 interventi Vvf dalla notte - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Intervengono per il maltempo, volontari offesi dai residenti - infoitinterno : Maltempo: nubifragio a Firenze, alberi caduti e allagamenti -