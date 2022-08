Maltempo | Curcio | ' mai in Italia così tanti eventi estremi | la politica ne tenga conto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Di prevenzione non si può parlare solo dopo una disgrazia. Glicome Stromboli stanno diventando frequenti. Avremo sempre più spesso temporali pericolosi e dovremo stare sempre più attenti. Scegliere il comportamento corretto può fare la differenza tra la vita e la morte". A dirlo è il capo del Dipartimento di Protezione civile Fabrizioin una intervista a La Repubblica.è appena tornato da Stromboli e dice: "vedere le case riempite di fango è un'esperienza terribile. Non solo per la perdita degli oggetti, ma anche per il pericolo corso dalle persone". Ora "ci sono una setna di nostri volontari al lavoro, insieme al direttore operativo. Esiste un rischio residuo e se dovesse di nuovo piovere in modo intenso bisognerebbe intervenire. Non ...