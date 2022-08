Maltempo al Centro-Nord, domani allerta arancione in due regioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Maltempo sul Nord Italia, con temporali in arrivo anche al Centro per la giornata di domani, 18 agosto, quando scatterà l’allerta arancione in Lombardia e Veneto. allerta gialla, invece, su gran parte delle regioni Centro-settentrionali, Un’area perturbata di origine atlantica sta infatti raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sul Nord e parte del Centro, iniziando dalle regioni Nord-occidentali, con fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, cui potranno essere associate, anche, violente raffiche di vento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) –sulItalia, con temporali in arrivo anche alper la giornata di, 18 agosto, quando scatterà l’in Lombardia e Veneto.gialla, invece, su gran parte delle-settentrionali, Un’area perturbata di origine atlantica sta infatti raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sule parte del, iniziando dalle-occidentali, con fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, cui potranno essere associate, anche, violente raffiche di vento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporal… - Agenzia_Ansa : Il maltempo flagella l'Italia. Cagliari allagata, le serre distrutte nel sud dell'isola. Ancora allerta in Campania… - RaiNews : Un'ora e mezzo di pioggia battente ha provocato una spaventosa alluvione a Monteforte Irpino, centro nei pressi di… - Miti_Vigliero : Maltempo al Centro-Nord, domani allerta arancione in due regioni - - CittadinidiTwtt : RT @DPCgov: ???? #AllertaARANCIONE, giovedì #18agosto, in Lombardia e Veneto. ???? #AllertaGIALLA in 9 regioni. In arrivo temporali al Centro-… -