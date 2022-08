“Mai nessuna quanto te” Belen Rodriguez a ‘luci rosse’ | Senza veli e micro slip per dimenticare tutto

“Mai nessuna quanto te”. Belen Rodriguez a ‘luci rosse’: topless e micro slip per dimenticare tutto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Incredibile visione di Belen Rodriguez, che nelle ultime ore ha rischiato di far seriamente venire un infarto ai suoi follower. Infatti, ha mostrato foto e video che l’hanno ritratta in Senza veli e ovviamente i complimenti si sono sprecati. La sua vacanza procede a gonfie vele, infatti ha tanta voglia di godersi al massimo questi giorni di agosto, prima di fiondarsi a capofitto sugli impegni professionali. Ma in pochi forse si sarebbero aspettati così tanta audacia dalla showgirl, che ha quasi sfidato la censura social. Una meraviglia per gli occhi ciò che ha proposto Belen Rodriguez. La foto in Senza veli, con pure tanto di video di lei che nuota all’interno di una piscina, hanno fatto impazzire migliaia di utenti. Qualche ora prima invece la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Incredibile visione di, che nelle ultime ore ha rischiato di far seriamente venire un infarto ai suoi follower. Infatti, ha mostrato foto e video che l’hanno ritratta ine ovviamente i complimenti si sono sprecati. La sua vacanza procede a gonfie vele, infatti ha tanta voglia di godersi al massimo questi giorni di agosto, prima di fiondarsi a capofitto sugli impegni professionali. Ma in pochi forse si sarebbero aspettati così tanta audacia dalla showgirl, che ha quasi sfidato la censura social. Una meraviglia per gli occhi ciò che ha proposto. La foto in, con pure tanto di video di lei che nuota all’interno di una piscina, hanno fatto impazzire migliaia di utenti. Qualche ora prima invece la ...

