Ma il tiro al bersaglio sulle candidature del Pd lo faremo anche con gli altri partiti?

I medici dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo hanno dichiarato fuori pericolo il bimbo di due anni colpito da un proiettile vagante nella serata di Ferragosto a Cortefranca, nel Bresciano. Gia' in ...Ulteriori dettagli degli eventi sono ancora in via di definizione, ma è stato accertato che la guardia giurata, non in servizio, si stesse intrattenendo giocando alalcon almeno altre ...I medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo hanno dichiarato fuori pericolo il bimbo di due anni colpito da un proiettile vagante nella serata di Ferragosto a Cortefranca, nel Bresciano. Gia’ in g ...Tiro a segno sui cartelli stradali, così: per divertimento. Un proiettile vagante, però, ha colpito al petto un bambino di neanche due anni mentre era ...