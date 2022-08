M5s | Parlamentarie al buio | i risultati alla vigilia delle liste Manca trasparenza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 agosto 2022) C'è uno strano intreccio di tempi nelledel M5s. E tutto sembra spingere verso un obiettivo chiaro: fare in modo che icoincidano direttamente con il depositoelettorali previsto massimo per le 20 del 22 agosto. Per fare in modo così che non ci sia spazio per proteste e polemiche. Bisogna mettere insieme i pezzi. Si può iniziare con la lista blindata dei quindici, diretta emanazione di Giuseppe Conte. I nomi degli ottimati, come li chiamano i grillini critici, sono spuntati la notte di Ferragosto alle 22.39 quando il capo politico del M5s ha annunciato l'indizione del voto per il giorno seguente e ha dato anche comunicazione del listino blindato. Un pacchetto da votare per intero, senza distinzioni, solo con un sì o un no. Prendere o lasciare. Anche perché la notte stessa sono ...