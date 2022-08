M5s, in 50mila votano le parlamentarie. L'85% dice sì al listino di Conte (Di mercoledì 17 agosto 2022) - Conte ha scelto nel suo listino fedelissimi ed esponenti della società civile. Trova posto anche il suo notaio di fiducia Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 agosto 2022) -ha scelto nel suofedelissimi ed esponenti della società civile. Trova posto anche il suo notaio di fiducia

fattoquotidiano : La squadra che compone il listino dei primi candidati del M5S - MediasetTgcom24 : Elezioni 2022, chiuse le Parlamentarie M5s: record di partecipanti, 50mila votanti #16agosto #parlamentarie #m5s - MediasetTgcom24 : Record per le Parlamentarie M5s: 50mila votanti #enricoletta #andreacrisanti #europa #m5s #camera - ValeriaSanna16 : RT @LaNotiziaTweet: Parlamentarie M5S record: superati per la prima volta i 50mila votanti. Plebiscito per il listino di Conte https://t.c… - RZironda : RT @Newsinunclick: Si sono chiuse le Parlamentarie M5s con un boom di partecipanti: oltre 50mila. 'Alle parlamentarie per le elezioni polit… -