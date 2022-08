M5S, a festa parlamentarie si ‘imbucano’ anche gli ex (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Tutti gli uomini del presidente”. Giuseppe Conte incassa il via libera della base 5 Stelle al suo listino di 15 ‘prescelti’, che potranno essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. “I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%”, ha affermato, soddisfatto, il leader M5S. Alle parlamentarie stellate hanno partecipato 50.014 votanti su 133.664 aventi diritto: “Il dato più alto di sempre”, sottolineano dal Movimento. Ma alla festa della democrazia digitale grillina non sono mancati gli imbucati. Nonostante il rischio ‘infiltrati’ fosse noto, alla consultazione online hanno votato, in qualche modo, anche diversi ex: ovvero quei parlamentari che, tra scissioni ed espulsioni, non fanno più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Tutti gli uomini del presidente”. Giuseppe Conte incassa il via libera della base 5 Stelle al suo listino di 15 ‘prescelti’, che potranno essere inseriti, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. “I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%”, ha affermato, soddisfatto, il leader M5S. Allestellate hanno partecipato 50.014 votanti su 133.664 aventi diritto: “Il dato più alto di sempre”, sottolineano dal Movimento. Ma alladella democrazia digitale grillina non sono mancati gli imbucati. Nonostante il rischio ‘infiltrati’ fosse noto, alla consultazione online hanno votato, in qualche modo,diversi ex: ovvero quei parlamentari che, tra scissioni ed espulsioni, non fanno più ...

