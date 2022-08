Lutto nel mondo dello spettacolo: star trovata senza vita, aveva 41 anni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lo spettacolo è stato raggiunto da una notizia davvero drammatica. Il triste epilogo ha coinvolto una star molto nota in questo ambito. Fan in lacrime e disperati, aveva 41 anni. Ci sono degli eventi che difficilmente si riescono a spiegare. Soprattutto se si parla di un tragico epilogo in cui non si riesce a risalire alla causa della morte. Il mondo dello spettacolo ha visto la perdita di uno dei suoi più luminosi protagonisti. I fan e tutti gli addetti ai lavori sono rimasti senza parole alla notizia. Adobe StockIl programma televisivo Pop Idol ha messo in luce tanti protagonisti. Uno di questi ha segnato sia il mondo della musica che quello della recitazione. Parliamo di Darius Campbell Danesh. La ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Loè stato raggiunto da una notizia davvero drammatica. Il triste epilogo ha coinvolto unamolto nota in questo ambito. Fan in lacrime e disperati,41. Ci sono degli eventi che difficilmente si riescono a spiegare. Soprattutto se si parla di un tragico epilogo in cui non si riesce a risalire alla causa della morte. Ilha visto la perdita di uno dei suoi più luminosi protagonisti. I fan e tutti gli addetti ai lavori sono rimastiparole alla notizia. Adobe StockIl programma televisivo Pop Idol ha messo in luce tanti protagonisti. Uno di questi ha segnato sia ildella musica che quello della recitazione. Parliamo di Darius Campbell Danesh. La ...

MediasetTgcom24 : Lutto nel cinema, è morta Olivia Newton-John: la star di Grease aveva 73 anni #olivianewtonjohn #grease - Agenzia_Ansa : Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n'è andato Claudio Garella,… - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #SkySport #Garella - paolo77jpm : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… - alinatede : RT @DivulgoConAnsia: La chiusura del discorso di #AlbertoAngela nel ricordare suo papà #PieroAngela, un momento toccante dove Alberto si è… -