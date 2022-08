Lulù Selassié | chi c’era prima di Manuel | non ci crederete mai | completamente diversi

Leggi su ck12

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo la recente rottura consembra ancora provata. Nel suo passato, però, c’è stato un altro grande amore: ecco chi è(Youtube)Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del GF VIP c’è sicuramente, sorella di Clarissa e Jessica, la vincitrice. Le tre sorelle sono entrate nella casa più spiata d’Italia con non poche critiche ma, puntata dopo puntata, han saputo farsi conoscere ed apprezzare, con i loro pregi ed i loro difetti. All’interno del reality show,ha vissuto un’intensa storia d’amore conBortuzzo, ex promessa del nuoto rimasto in sedia a rotelle in seguito a un incidente. Se la sua storia con il gieffino è finita in ...