Love in Aruba film in prima tv su Canale 5 | trama | cast e trailer

Marida Caterini

inriempirà il pomeriggio di Canale 5 a partire dalle ore 16.35 di oggi, 17 agosto , una dolce storia romantica. Diretto nel 2021 dal regista Brian Brough (anche produttore, insieme a ...Young -letters J. Hall -V. Shertzinger - Tangerine K. Suessdorf - Moonlight in Vermont R. Menescal - O telefone D. Modugno - Tu si na cosa grande E. Y. Arburg - Old Devil Moon J. Hall - ... Love in Aruba film, trama, attori, cast, finale, dove è girato, location Love in Aruba sarà trasmesso questo pomeriggio su Canale 5. Tutto quello che c'è da sapere sul film: trama, cast e tutte le curiosità.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...