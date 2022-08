Lotta allo spaccio, 5 arresti dei carabinieri nel Napoletano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per spaccio di droga tre persone: R. M., P. T. e E. D. C.. Tutti già noti alle forze dell’ordine, erano a Brusciano (Napoli) in via Borsellino, all’interno del rione ex lege 219. Uno cedeva alcune dosi ai clienti in fila, gli altri due monitoravano la zona per evitare sorprese da parte delle forze dell’ordine. Vigilanza inutile. I militari hanno bloccato tutti e recuperato 314 dosi di crack, 69 di cocaina e 1595 euro in contante ritenuto provento illecito dello spaccio. R.M. è finito in carcere, i complici ai domiciliari. Tutti sono in attesa di giudizio. Appena poche ore prima, gli stessi militari hanno arrestato R. V. e P. B.. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusciano (Na) – Idella sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato perdi droga tre persone: R. M., P. T. e E. D. C.. Tutti già noti alle forze dell’ordine, erano a Brusciano (Napoli) in via Borsellino, all’interno del rione ex lege 219. Uno cedeva alcune dosi ai clienti in fila, gli altri due monitoravano la zona per evitare sorprese da parte delle forze dell’ordine. Vigilanza inutile. I militari hanno bloccato tutti e recuperato 314 dosi di crack, 69 di cocaina e 1595 euro in contante ritenuto provento illecito dello. R.M. è finito in carcere, i complici ai domiciliari. Tutti sono in attesa di giudizio. Appena poche ore prima, gli stessi militari hanno arrestato R. V. e P. B.. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di...

cronachecampane : Brusciano e Castello di Cisterna, lotta allo spaccio di stupefacenti. 5 arresti dei carabinieri in meno di 12 ore