Londra | incendio a London Bridge | linee dei treni interrotte Il sindaco | «Situazione sotto controllo | non ci sono feriti» – Il video

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sarebbe al momento «» l’divampato stamattina, ail ponte ferroviario a Southwark, nella zona di. Lo ha fatto sapere ildella città, Sadiq Khan, che ha ritwittato un post dei vigili del fuoco. «Al momento non cisegnalazioni di» si legge nel post. Il nucleo investigativo dei pompieri avvierà un’indagine per comprendere la causa dell’. Al di là dei momenti di iniziale paura, l’episodio ha causato più che altro disagi a causa del blocco delle strade nella zona e la chiusura di quattroferroviarie, mentre è stata in parte sospesa anche la linea Jubilee della metropolitana. Stando a quanto finora ...

Agenzia_Ansa : Le linee ferroviarie da e per London Bridge a Londra sono state interrotte e diversi edifici sono stati evacuati do… - repubblica : Londra, incendio alla stazione della metro London Bridge: fermati i treni [di Enrico Franceschini] - SkyTG24 : Incendio in centro a Londra, chiuse due stazioni e deviata la circolazione dei treni - bizcommunityit : Londra, incendio tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East: «Tenete chiuse porte e finestre» - Mistakenness : Unica notizia di @repubblica è quella sull'incendio nella metropolitana di Londra. Il resto è propaganda. -

Unè scoppiato stamattina intorno alla stazione di London Bridge , nella zona sud della città di. Quattro linee dei treni sono state interrotte ed in parte anche la linea Jubilee della ...sotto controllo L', al momento, sarebbe sotto controllo , secondo quanto si legge sul profilo Twitter del sindaco di, Sadiq Khan , che ritwitta un post dei vigili del fuoco. '...Londra, incendio tra le stazioni di London Bridge e Waterloo East: Il fuoco è divampato in un parcheggio sotto il ponte ferroviario di Southwark. Qui, diverse auto elettriche sono andate in fiamme. Tu ...Le linee ferroviarie da e per London Bridge, a Londra, sono state interrotte mercoledì 17 agosto e diversi edifici sono stati evacuati dopo che un grande incendio si è sviluppato a Southwark. L’incend ...