LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Santoro-Pellacani bronzo per 6 centesimi! Oro Germania (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 14.31: E’ bronzoOOOO ITALIAAAAA!!! Pellacani e Santoro hanno dovuto fare i conti con la grande gara dei loro avversari, Germania e Gbr su tutti ma anche Svezia che è arrivata a 6 centesimi dagli italiani. Oro alla Germania, argento alla Gran Bretagna e bronzo all’Italia 14.30: Perfetti i tedeschi che totalizzano 66.60 per un totale di 294.69 14.29: SEI CENTESIMI DI PUNTO MANDANO A PODIO L’ITALIA! Gli svedesi totalizzano 66.60, sono terzi con 283.50 14.28: Tuffo da 61.20 per l’Italia che chiude con 283.56 14.27: Punteggio di 64.17 per gli ucraini, totale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 14.31: E’OOOO ITALIAAAAA!!!hanno dovuto fare i conti con la grande gara dei loro avversari,e Gbr su tutti ma anche Svezia che è arrivata a 6 centesimi dagli italiani. Oro alla, argento alla Gran Bretagna eall’Italia 14.30: Perfetti i tedeschi che totalizzano 66.60 per un totale di 294.69 14.29: SEI CENTESIMI DI PUNTO MANDANO A PODIO L’ITALIA! Gli svedesi totalizzano 66.60, sono terzi con 283.50 14.28: Tuffo da 61.20 per l’Italia che chiude con 283.56 14.27: Punteggio di 64.17 per gli ucraini, totale di ...

zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: Cestonaro in finale tra poco Pellacani-Santoro nei tuffi - #Europei… - RaiNews : Europei di nuoto #Roma2022 Finale dei tuffi dai 3 metri per Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Guarda la diretta st… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin Di Maria e Biginelli in finale. Alle 13.50 tocca a Pellacani-Santoro -… - ParliamoDiNews : LIVE - TUFFI, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan… - infoitsport : LIVE - Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA -