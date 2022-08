LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin Di Maria terza, Biginelli ottava dopo quattro tuffi (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 13.00: Un po’ abbondante in entrata la verticale con doppio indietro con un avvitamento e mezzo di Sarah Jodoin Di Maria (62.40 punti). L’azzurra chiude con 296.25, ma in finale servirà un po’ di più per provare a sognare la medaglia d’oro. 12.56: dopo quattro tuffi la situazione in classifica per l’Italia è ottima. Jodoin Di Maria è terza, mentre Maia Biginelli è ottava. 12.55: Un po’ scarsa in entrata Sofiia Lyskun, che sale a 255.40 ed è in testa alla classifica. 12.54: La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 13.00: Un po’ abbondante in entrata la verticale con doppio indietro con un avvitamento e mezzo di SarahDi(62.40 punti). L’azzurra chiude con 296.25, ma in finale servirà un po’ di più per provare a sognare la medaglia d’oro. 12.56:la situazione in classifica per l’Italia è ottima.Di, mentre Maia. 12.55: Un po’ scarsa in entrata Sofiia Lyskun, che sale a 255.40 ed è in testa alla classifica. 12.54: La ...

ParliamoDiNews : LIVE - TUFFI, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan… - infoitsport : LIVE - Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani/Santoro e Sarah Jodoin Di Maria si giocano la vittoria! - MariaRo22608536 : RT @rainbow20202020: Finalmente una telecronaca live dei tuffi e finalmente Bizzotto del mio cuore a commentare ?? #roma2022 - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 16 agosto in DIRETTA: PIOGGIA DI ORI da nuoto ciclismo su pista e tuffi! Show di Martine… -