LIVE Sinner-Kecmanovic 7-5 3-0, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: Jannik scappa via, set e break di vantaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non trova la palla sulla risposta Sinner. 15-30 Dritto largo di Sinner. 0-30 Dritto in rete di Kecmanovic. 0-15 Kecmanovic più volte non chiude il punto a rete, poi la palla corta viene raggiunta da Sinner e sul passante stretto non supera la rete. 3-0 Sinner, break confermato con tre ace! 40-0 Ancora un ace di Sinner, stavolta al centro. 30-0 Smash vincente di Sinner. 15-0 Ace di Sinner. 2-0 break Sinner: improbabile avventura a rete di Kecmanovic, si ritrova la palla addosso e concede così un altro turno di servizio. 15-40 DUE PALLE break Sinner: dritto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Non trova la palla sulla risposta. 15-30 Dritto largo di. 0-30 Dritto in rete di. 0-15più volte non chiude il punto a rete, poi la palla corta viene raggiunta dae sul passante stretto non supera la rete. 3-0confermato con tre ace! 40-0 Ancora un ace di, stavolta al centro. 30-0 Smash vincente di. 15-0 Ace di. 2-0: improbabile avventura a rete di, si ritrova la palla addosso e concede così un altro turno di servizio. 15-40 DUE PALLE: dritto ...

