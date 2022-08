LIVE – Nuoto | Europei Roma 2022 | batterie e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Latestuale delle gare didi17aglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21. L’Italia vuole chiudere in bellezza la settimana delin vasca nella meravigliosa cornice del Foro Italico: fari puntati soprattutto sui 100 dorso del primatista del mondo Thomas Ceccon e sui 50 rana di Benedetta Pilato ed Arianna Castiglioni. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le, mentre dalle ore 18.00 si svolgeranno le. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV I ...