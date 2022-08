LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: Quadarella, Galossi e le 4×100 miste in finale. In corso l’atletica (Di mercoledì 17 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL LIVEBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE Europei NUOTO MEDAGLIERE Europei NUOTO IN CORSIA MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei NUOTO DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei ATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Europei di oggi. NUOTO – Fra 15' il via dell'ultima sessione di batterie NUOTO – Nella staffetta 4×100 maschile l'Italia è super favorita: può contare sui più forti a dorso e rana, su un finalista a farfalla e sul bronzo europeo a stile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALENUOTO MEDAGLIERENUOTO IN CORSIA MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIONUOTO DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostradi tutti glidi oggi. NUOTO – Fra 15' il via dell'ultima sessione di batterie NUOTO – Nella staffettamaschile l'Italia è super favorita: può contare sui più forti a dorso e rana, su un finalista a farfalla e sul bronzo europeo a stile ...

RaiNews : Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntam… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: ultima abbuffata nel nuoto, Filippo Ganna fa sognare - FedPugilistica : Euro SchoolBoy/Girl ?? ????Erzurum ?? 10-21 Agosto ?? ????ITABOXING ?? DAY 6 ?? 4' 44 kg El Moety vs ???? h 14.10 ??… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: in corso le qualificazioni del martello maschile, attesa per Gerevini nell'… - sportli26181512 : Europei di nuoto, i risultati di oggi LIVE: Settima giornata di gara al Foro Italico. Si parte alle 9 con le ultime… -