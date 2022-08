LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei in DIRETTA: Viglia sesta al traguardo. Ora le big (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro MASCHILE DI Ciclismo DEGLI Europei DALLE 17.30 14.48 Terza l’austriaca Christina Schweinberger in 32:32.76. 14.47 Riejanne Markus vola in testa in 31:27.78. Buonissimo tempo finale quello dell’olandese. 14.45 Labous si prende la prima posizione al traguardo! 32:01.10 il tempo della francese. Terza invece la danese Emma Cecilie Bjerg in 32:55.34. 14.44 Alessia Vigilia termina la sua prova in 33:23.32 e si inserisce in seconda posizione. 14.42 Inizia la gara della campionessa del mondo a cronometro Ellen van Dijk. 14.41 La svizzera Elena Hartmann passa in testa al traguardo. 32:37.85 il suo tempo finale. 14.40 Parte la tedesca Lisa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDEGLIDALLE 17.30 14.48 Terza l’austriaca Christina Schweinberger in 32:32.76. 14.47 Riejanne Markus vola in testa in 31:27.78. Buonissimo tempo finale quello dell’olandese. 14.45 Labous si prende la prima posizione al! 32:01.10 il tempo della francese. Terza invece la danese Emma Cecilie Bjerg in 32:55.34. 14.44 Alessia Vigilia termina la sua prova in 33:23.32 e si inserisce in seconda posizione. 14.42 Inizia la gara della campionessa del mondo aEllen van Dijk. 14.41 La svizzera Elena Hartmann passa in testa al. 32:37.85 il suo tempo finale. 14.40 Parte la tedesca Lisa ...

