LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei in DIRETTA: si parte! (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro MASCHILE DI Ciclismo DEGLI Europei DALLE 17.30 14.00 INIZIA LA cronometro femminile! La prima a partire è l’islandese Silva Runarsdottir. 13.57 Saranno 29 le atlete al via quest’oggi. In casa Italia gareggeranno Alessia Vigilia e Arianna Fidanza. Le due azzurre non sono tra le principali favorite, ma andranno comunque a caccia di un buon risultato. 13.53 Il percorso della cronometro odierna sarà uguale a quello della prova maschile (ricordiamo che la gara degli uomini si svolgerà dopo quella femminile alle 17:30). Sia la partenza sia l’arrivo saranno posti a Furstenfeldbruck e si taglierà il traguardo dopo 24 km abbastanza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDEGLIDALLE 17.30 14.00 INIZIA LA! La prima a partire è l’islandese Silva Runarsdottir. 13.57 Saranno 29 le atlete al via quest’oggi. In casa Italia gareggeranno Alessia Vigilia e Arianna Fidanza. Le due azzurre non sono tra le principali favorite, ma andranno comunque a caccia di un buon risultato. 13.53 Il percorso dellaodierna sarà uguale a quello della prova maschile (ricordiamo che la gara degli uomini si svolgerà dopo quellaalle 17:30). Sia la partenza sia l’arrivo saranno posti a Furstenfeldbruck e si taglierà il traguardo dopo 24 km abbastanza ...

infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Europei Monaco 2022: finale cronometro maschile in DIRETTA - #Ciclismo #Europei #Monaco #2022: - zazoomblog : LIVE – Ciclismo Europei Monaco 2022: finale cronometro femminile in DIRETTA - #Ciclismo #Europei #Monaco #2022: - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Pista LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: ultima abbuffata… - zazoomblog : LIVE Ciclismo cronometro Europei 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna per l’oro mancante sfida a Kueng e Bissegger -… -