LIVE Ciclismo femminile, cronometro Europei in DIRETTA: Reusser prima dopo 15,3 km. Markus prima al traguardo (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro MASCHILE DI Ciclismo DEGLI Europei DALLE 17.30 15.12 Termina in undicesima posizione la tedesca Lisa Brennauer. 15.11 Marlen Reusser vola in testa! 30:59.90 il tempo finale della svizzera, +27.88 meglio di Markus. Reusser è già sicura di una medaglia. 15.09 Terzo posto al traguardo per l’austriaca Anna Kiesenhofer (32:00.87). 15.08 La francese Cordon Ragot chiude in crescendo e si inserisce in seconda posizione in 31:53.31 (+25”53 da Markus). 15.06 Ricordiamo il tempo della leader al traguardo Riejanne Markus: 31:27.78. 15.03 Ellen van Dijk è dietro a Reusser ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDEGLIDALLE 17.30 15.12 Termina in undicesima posizione la tedesca Lisa Brennauer. 15.11 Marlenvola in testa! 30:59.90 il tempo finale della svizzera, +27.88 meglio diè già sicura di una medaglia. 15.09 Terzo posto alper l’austriaca Anna Kiesenhofer (32:00.87). 15.08 La francese Cordon Ragot chiude in crescendo e si inserisce in seconda posizione in 31:53.31 (+25”53 da). 15.06 Ricordiamo il tempo della leader alRiejanne: 31:27.78. 15.03 Ellen van Dijk è dietro a...

