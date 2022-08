LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: Ganna deve accontentarsi del bronzo. Bissegger è il nuovo Campione d’Europa (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA cronometro LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro FEMMINILE DEGLI Europei DALLE 14.00 18.51 Considerate le premesse, con Ganna che di certo non ha potuto preparare al meglio questa corsa, il bronzo è comunque un risultato importante. Certo dal Campione del Mondo ci si aspetta sempre la vittoria, ma Bissegger e Küng si sono confermati avversari fortissimi. 18.49 Stefan Bissegger è dunque il nuovo Campione d’Europa. Beffato per 5 centesimi di secondo il connazionale Stefan Küng. Ganna è terzo con 9” di ritardo dalla testa. 18.47 Niente da fare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DEGLIDALLE 14.00 18.51 Considerate le premesse, conche di certo non ha potuto preparare al meglio questa corsa, ilè comunque un risultato importante. Certo daldel Mondo ci si aspetta sempre la vittoria, mae Küng si sono confermati avversari fortissimi. 18.49 Stefanè dunque il. Beffato per 5 centesimi di secondo il connazionale Stefan Küng.è terzo con 9” di ritardo dalla testa. 18.47 Niente da fare ...

