LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: Cattaneo poco brillante, attesa per Küng e Ganna (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA cronometro LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro FEMMINILE DEGLI Europei DALLE 14.00 18.18 Parte Walscheid. Il prossimo sarà il Campione in carica Stefan Küng! 18.17 Iniziata la prova di uomini interessanti come Jos Van Emden e Maciej Bodnar. Mancano solo i migliori! 18.15 Termina una prova poco brillante per Mattia Cattaneo. L’azzurro va in testa sul traguardo, ma difficilmente il tempo di 28’47”40 potrà portarlo ad un grande risultato. 18.12 Questa dunque la top3 al secondo intermedio sinora: Kevin Vaquelin (FRA) 18’51”71 Morten Hulgaard (DEN) 18’59”84 – +8”13 MATTIA Cattaneo (ITA) 19’02’18” – + ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DEGLIDALLE 14.00 18.18 Parte Walscheid. Il prossimo sarà il Campione in carica Stefan! 18.17 Iniziata la prova di uomini interessanti come Jos Van Emden e Maciej Bodnar. Mancano solo i migliori! 18.15 Termina una provaper Mattia. L’azzurro va in testa sul traguardo, ma difficilmente il tempo di 28’47”40 potrà portarlo ad un grande risultato. 18.12 Questa dunque la top3 al secondo intermedio sinora: Kevin Vaquelin (FRA) 18’51”71 Morten Hulgaard (DEN) 18’59”84 – +8”13 MATTIA(ITA) 19’02’18” – + ...

