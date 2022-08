LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia alle 9.35 con le qualificazioni del martello maschile (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 9.22 Si sogna in grande con Sara Fantini, a caccia del titolo nel lancio del martello. Nel salto si schiera una tripletta desiderosa di medaglie: Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallavalle, Tobia Bocchi. Da seguire anche Roberta Bruni nella finale di salto con l’asta. 9.18 Dopo le tre medaglie ottenute ieri (oro di Jacobs sui 100, bronzo di Crippa sui 5000 e di Giupponi nella 35 km di marcia), l’Italia vuole essere grande protagonista e va a caccia di risultati importanti anche nel day-3 della rassegna continentale. 9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA della terza giornata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 9.22 Si sogna in grande con Sara Fantini, a caccia del titolo nel lancio del. Nel salto si schiera una tripletta desiderosa di medaglie: Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallav, Tobia Bocchi. Da seguire anche Roberta Bruni nella finale di salto con l’asta. 9.18 Dopo le tre medaglie ottenute ieri (oro di Jacobs sui 100, bronzo di Crippa sui 5000 e di Giupponi nella 35 km di marcia), l’Italia vuole essere grande protagonista e va a caccia di risultati importanti anche nel day-3 della rassegna continentale. 9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata ...

RaiNews : Marcell Jacobs e Chituru Ali centrano la finale nei 100 metri. Miglior tempo del campione olimpico in 10'. Appuntam… - emmabaccaglio : #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #atletica #europei #complimenti #Italia #azzurri #Jacobs sul tetto… - infoitsport : LIVE - Atletica, Europei Monaco 2022: finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Pista LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: ultima abbuffata… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs oro nei 100 metri, il video. 'Se sto bene, faccio grandi cos… -