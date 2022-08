LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Lambrughi raggiunge Bencosme in semifinale nei 400 h. Tocca a Gerevini nell’alto dell’eptathlon (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 11:29 Il tedesco Preis si aggiudica l’ultima batteria dei 400 h con il crono di 49.63 per la gioia del pubblico di casa. Passano anche l’olandese Smidt, ed il britannico Derbyshire. Avanzano in semifinale grazie ai due tempi di ripescaggio i cechi Tucek (50.09) e Muller (49.86). 11:25 Ultima heat dei 400 h maschili. In pista Derbyshire (GBR), Tucek (CZE), Brand (SUI), Ercolani Volta (SMR), Smitd (NED), Preis (GER), Holub (POL). Ricordiamo che Josè Bencosme è già in semifinale grazie al ranking. Saranno quindi due gli italiani in semifinale. 11:22 Senza problemi Mario ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 11:29 Il tedesco Preis si aggiudica l’ultima batteria dei 400 h con il crono di 49.63 per la gioia del pubblico di casa. Passano anche l’olandese Smidt, ed il britannico Derbyshire. Avanzano ingrazie ai due tempi di ripescaggio i cechi Tucek (50.09) e Muller (49.86). 11:25 Ultima heat dei 400 h maschili. In pista Derbyshire (GBR), Tucek (CZE), Brand (SUI), Ercolani Volta (SMR), Smitd (NED), Preis (GER), Holub (POL). Ricordiamo che Josèè già ingrazie al ranking. Saranno quindi due gli italiani in. 11:22 Senza problemi Mario ...

