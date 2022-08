LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Fantini e i triplisti si giocano una medaglia! Bruni per stupire (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 13:23 Finisce qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta della sessione mattutina degli Europei di Atletica 2022. Grazie per averci seguito. Appuntamento questa sera alle 19.30. 13:21 Termina qui la mattinata di Atletica in quel di Monaco di Baviera. Promossi per l’Italia Rebecca Sartori e Mario Lambrughi nei 400 h, ed Ottavia Cestonaro nel salto triplo femminile. Stasera Sveva Gerevini continuerà l’assalto al record italiano nell’eptathlon. 13:18 Che peccato per Derkach. Dariya trova un salto lunghissimo, ben oltre la misura di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 13:23 Finisce qui anche la nostrascritta della sessione mattutina deglidi. Grazie per averci seguito. Appuntamento questa sera alle 19.30. 13:21 Termina qui la mattinata diin quel di Monaco di Baviera. Promossi per l’Italia Rebecca Sartori e Mario Lambrughi nei 400 h, ed Ottavia Cestonaro nel salto triplo femminile. Stasera Sveva Gerevini continuerà l’assalto al record italiano nell’eptathlon. 13:18 Che peccato per Derkach. Dariya trova un salto lunghissimo, ben oltre la misura di ...

RaiNews : Grande attesa per le finali di stasera a partire dalle 19.54: Bruni a caccia di una medaglia nel salto con l'asta,… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi attesa per Ganna nuoto e atletica - #Europei #liveblog… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi, attesa per Ganna, nuoto e atletica - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #atletica #europei #complimenti #Italia #azzurri #Jacobs sul tetto d'Eur… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Cestonaro in finale nel triplo fuori Derkach. Lambrughi e Sartori avanzano n… -