LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Fantini e i triplisti da medaglia. Si parte alle 10.30 (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della terza giornata degli Europei 2022 di Atletica leggera. Dopo le tante emozioni di ieri la pattuglia azzurra cercherà nuovamente di stupire. A Monaco di Baviera sono tante le gare in programma, con una sessione mattutina dedicata alle qualificazioni, e quella serale, come di consueto, alle finalissime. Si parte alle 9.35 con le qualificazioni del lancio del martello maschile, poco più tardi il via dell’eptathlon femminile con la nostra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO Buongiorno e benvenuti nellascritta della terza giornata deglidileggera. Dopo le tante emozioni di ieri la pattuglia azzurra cercherà nuovamente di stupire. A Monaco di Baviera sono tante le gare in programma, con una sessione mattutina dedicataqualificazioni, e quella serale, come di consueto,finalissime. Si9.35 con le qualificazioni del lancio del martello maschile, poco più tardi il via dell’eptathlon femminile con la nostra ...

