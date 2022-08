LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Dallavalle e Fantini in lotta per le medaglie, fuori Bruni a 4.65 (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL medaglieRE DEGLI Europei DI Atletica IL medaglieRE DEGLI Europei ROMA + MONACO 21.42 ARGENTOOOOOOOO!!! ARGENTO PER ANDREA Dallavalle!!! Bellissima gara dell’azzurro! 21.40 Nullo per Andrea Dallavalle, ma c’è la medaglia per l’azzurro! 21.38 Roberta Bruni saluta a 4.55: l’azzurra sbaglia per la terza volta. 21.36 Ultimo tentativo a 4.65 per Roberta Bruni. 21.34 Pichardo ha deciso di non effettuare gli ultimi due salti: il portoghese ha in tasca l’oro. 21.32 17.04 PER ANDREA Dallavalle!! L’azzurro vola al secondo posto! 21.30 Suetj perfetta a 4.65: la slovena prosegue il percorso immacolato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI ILRE DEGLIDIILRE DEGLIROMA + MONACO 21.42 ARGENTOOOOOOOO!!! ARGENTO PER ANDREA!!! Bellissima gara dell’azzurro! 21.40 Nullo per Andrea, ma c’è la medaglia per l’azzurro! 21.38 Robertasaluta a 4.55: l’azzurra sbaglia per la terza volta. 21.36 Ultimo tentativo a 4.65 per Roberta. 21.34 Pichardo ha deciso di non effettuare gli ultimi due salti: il portoghese ha in tasca l’oro. 21.32 17.04 PER ANDREA!! L’azzurro vola al secondo posto! 21.30 Suetj perfetta a 4.65: la slovena prosegue il percorso immacolato ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni vola a 4.40 nell’asta femminile! - #Atletica #Europei #DIRETTA:… - Nicola89144151 : Tutti con Sara Fantini e i nostri tre triplisti: Atletica live su Rai Sport, dalle 21:20 su Rai 2 - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #2022: - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: comincia la finale dell’asta con Bruni - #Atletica #Europei #DIRETTA:… - RaiNews : Grande attesa per le finali di stasera a partire dalle 19.54: Bruni a caccia di una medaglia nel salto con l'asta,… -