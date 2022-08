LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: comincia la finale dell’asta con Bruni (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 20.12 Doppio errore per la francese Chevrier a 4.25: è l’unica ad essersi impantanata ancora alla misura d’ingresso. 20.10 Sveva Gerevini si migliora ed arriva a 12.15: l’azzurra è ventunesima ed ultima nella classifica parziale. 20.08 SALE A 4.25 Bruni! Salto non ineccepibile, ma basta per fare questa prima misura. 20.07 Thiam con questo risultato sta consolidando ulteriormente la sua leadership nell’eptathlon: la belga sembra imbattibile. 20.05 La belga Thiam ha fatto 14.95 nel getto del peso dopo due tentativi. 20.03 comincia la finale del salto con l’asta con Roberta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 20.12 Doppio errore per la francese Chevrier a 4.25: è l’unica ad essersi impantanata ancora alla misura d’ingresso. 20.10 Sveva Gerevini si migliora ed arriva a 12.15: l’azzurra è ventunesima ed ultima nella classifica parziale. 20.08 SALE A 4.25! Salto non ineccepibile, ma basta per fare questa prima misura. 20.07 Thiam con questo risultato sta consolidando ulteriormente la sua leadership nell’eptathlon: la belga sembra imbattibile. 20.05 La belga Thiam ha fatto 14.95 nel getto del peso dopo due tentativi. 20.03ladel salto con l’asta con Roberta ...

