Liste Pd, scoppia il caos. Letta : "Il taglio dei seggi lo avete votato voi" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le scelte fatte dal segretario Enrico Letta hanno generato il caos nel Pd. L'ufficializzazione delle Liste con i nomi dei candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre ha fatto scatenare tutta la rabbia degli esclusi. Ma il leader dei dem rispedisce al mittente tutte le accuse ricevute, generando ulteriori tensioni all'interno del partito. "La gran parte dei parlamentari uscenti ha votato il taglio dei seggi e il Rosatellum. Io no". Letta - si legge sul Corriere della Sera - non si lascia scomporre dalle proteste che hanno accolto il varo delle Liste. Recriminazioni, minacce di uscita dal partito, rifiuti di posti non blindati. A far rumore l’esclusione di Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi rimasto nel Pd, quando, con la scissione di ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le scelte fatte dal segretario Enricohanno generato ilnel Pd. L'ufficializzazione dellecon i nomi dei candidati per le prossime elezioni politiche del 25 settembre ha fatto scatenare tutta la rabbia degli esclusi. Ma il leader dei dem rispedisce al mittente tutte le accuse ricevute, generando ulteriori tensioni all'interno del partito. "La gran parte dei parlamentari uscenti haildeie il Rosatellum. Io no".- si legge sul Corriere della Sera - non si lascia scomporre dalle proteste che hanno accolto il varo delle. Recriminazioni, minacce di uscita dal partito, rifiuti di posti non blindati. A far rumore l’esclusione di Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi rimasto nel Pd, quando, con la scissione di ...

lupo_09 : RT @ardigiorgio: #Emiliano è il vero segretario del #pd. Mentre in tutta Italia scoppia la rivolta contro #Letta, lui è l’unico che ringraz… - ngiocoli : RT @ardigiorgio: #Emiliano è il vero segretario del #pd. Mentre in tutta Italia scoppia la rivolta contro #Letta, lui è l’unico che ringraz… - Profilo3Marco : RT @ardigiorgio: #Emiliano è il vero segretario del #pd. Mentre in tutta Italia scoppia la rivolta contro #Letta, lui è l’unico che ringraz… - marcuspascal1 : RT @ardigiorgio: #Emiliano è il vero segretario del #pd. Mentre in tutta Italia scoppia la rivolta contro #Letta, lui è l’unico che ringraz… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @ardigiorgio: #Emiliano è il vero segretario del #pd. Mentre in tutta Italia scoppia la rivolta contro #Letta, lui è l’unico che ringraz… -