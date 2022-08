Liguria, la crescita frena. Edilizia ok nel trimestre, rallenta il commercio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nell'arco di un anno chiusi 111 negozi su tutto il territorio regionale. Pesano le misure di contrasto al Covid e il costo delle materie prime Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nell'arco di un anno chiusi 111 negozi su tutto il territorio regionale. Pesano le misure di contrasto al Covid e il costo delle materie prime

