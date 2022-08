Letta-Meloni, sfida Usa in tv. Il dem alla Cnn contro "il pericolo trumpismo in Italia" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Aspettando un faccia a faccia in tv in Italia, continua la sfida a distanza all'estero fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. E se la leader d'Italia due settimane fa si è presentata davanti alla telecamera di Fox News, domani tocca al segretario del Pd che sarà intervistato da Isa Soares della Cnn. Per il leader del Nazareno la vetrina americana sarà l'occasione per "rilanciare il pericolo di remake del trumpismo in Italia se dovesse vincere Meloni: una svolta reazionaria per il Paese". Quindici giorni fa la capa della destra Italiana aveva detto a Fox News che "i sondaggi dicono che FdI è il primo partito, e il primo partito della coalizione indicherà il nome del premier. Vediamo cosa succederà nelle ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Aspettando un faccia a faccia in tv in, continua laa distanza all'estero fra Giorgiaed Enrico. E se la leader d'due settimane fa si è presentata davantitelecamera di Fox News, domani tocca al segretario del Pd che sarà intervistato da Isa Soares della Cnn. Per il leader del Nazareno la vetrina americana sarà l'occasione per "rilanciare ildi remake delinse dovesse vincere: una svolta reazionaria per il Paese". Quindici giorni fa la capa della destrana aveva detto a Fox News che "i sondaggi dicono che FdI è il primo partito, e il primo partito della coalizione indicherà il nome del premier. Vediamo cosa succederà nelle ...

