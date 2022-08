L'ennesima sparata di quel burlone di Elon Musk. Ora vuole il Manchester United (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Il miliardario Elon Musk, boss di Tesla e SpaceX, ha dichiarato in un tweet l'intenzione di acquistare la squadra di calcio inglese del Manchester United. In un tweet sibillino, il facoltoso imprenditore, abituato a dichiarazioni imprevedibili e provocatorie sui social, ha dichiarato: "E io compro il Manchester United, siete i benvenuti". Non era chiaro se l'uomo d'affari più ricco del mondo fosse seriamente intenzionato a fare un'offerta pubblica di acquisto. Interrogati dall'Afp, né Tesla né la dirigenza del club, controllato dalla famiglia Glazer, hanno risposto. Also, I'm buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@ElonMusk) August 17, 2022 Ma è lo stesso ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Il miliardario, boss di Tesla e SpaceX, ha dichiarato in un tweet l'intenzione di acquistare la squadra di calcio inglese del. In un tweet sibillino, il facoltoso imprenditore, abituato a dichiarazioni imprevedibili e provocatorie sui social, ha dichiarato: "E io compro il, siete i benvenuti". Non era chiaro se l'uomo d'affari più ricco del mondo fosse seriamente intenzionato a fare un'offerta pubblica di acquisto. Interrogati dall'Afp, né Tesla né la dirigenza del club, controllato dalla famiglia Glazer, hanno risposto. Also, I'm buyingur welcome —(@) August 17, 2022 Ma è lo stesso ...

