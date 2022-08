Leicester Fofana | il difensore ha chiesto la cessione al Chelsea | le ultime

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Wesleyavrebbelaal, nel suo futuro ci sarebbe il: ancora manca l’accordo tra i clubù Wesleyavrebbelaal, nel suo futuro ci sarebbe il: ancora manca l’accordo tra i club. Secondo quanto riportato dal Guardian, la volontà del giocatore potrebbe agevolare la trattativa che al momento non è ancora partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

