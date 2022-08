(Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Ala fauna ittica che vive nelper le abbondantiun periodo di. L'allarme è lanciato dalla sezione Lazio del Wwf Italia. "È un'estate caratterizzata da una forte- spiega Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana - e certamente la fauna ittica che popola i nostri fiumi ha già subito forti stress. Con leverranno improvvisamente trasportate nelnumerose e diverse sostanze 'dormienti' che potranno causare nuove morie di". Il fenomeno è ormai ciclico quanto noto.mesi di sole e alte temperature, improvvisamente si riversano al suolo importanti quantità d'acqua in poche ore e le sostanze inquinanti usate in agricoltura e ...

Radio1Rai : ?? #Parigi La Francia è alle prese con la peggior siccità di sempre ma, dopo il caldo torrido delle ultime settimane… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Stromboli, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco dopo le forti piogge che hanno colpito l’isola: 80 gli… - sulsitodisimone : Le piogge dopo la siccità mettono a rischio i pesci del Tevere - fabriziob13 : RT @Radio1Rai: ?? #Parigi La Francia è alle prese con la peggior siccità di sempre ma, dopo il caldo torrido delle ultime settimane, violent… - MazzaliVanna : RT @Radio1Rai: ?? #Parigi La Francia è alle prese con la peggior siccità di sempre ma, dopo il caldo torrido delle ultime settimane, violent… -

AGI - Agenzia Italia

... è la terza ad arrivare in Italialo sblocco diplomatico raggiunto con l'intesa di Istanbul. ... già battuta dalledella notte. Sempre ieri una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul ...Forti temporalisettimane di caldo torrido e siccità hanno colpito Parigi nel fine pomeriggio. Le violentihanno allagato le strade e costretto alla chiusura di diverse fermate della metropolitana. Lo ... Le piogge dopo la siccità mettono a rischio i pesci del Tevere Poi, nel primo semestre del 2017 il repentino “calo del 17% dopo due anni di crescita costante” testimoniato ... In pratica, bisognava trovare il modo di distribuire dischi di platino a pioggia, ...L'allarme è stato lanciato dal Wwf che spiega come i fenomeni temporaleschi, di grande impatto come le bombe d'acqua, trasportino nel fiume diverse sostanze inquinanti usate in agricoltura che possono ...